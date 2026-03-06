Roma trova una musicassetta del 1968 con registrate le voci dei nonni | riconsegnata al proprietario con tam tam social

A Roma, un residente ha ritrovato una musicassetta del 1968 contenente le voci dei nonni e l’ha riconsegnata al proprietario. La notizia ha fatto il giro dei social, scatenando una forte partecipazione nel quartiere e numerosi commenti di persone che si sono dette disposte a fare qualsiasi cosa per avere un oggetto simile. La vicenda ha coinvolto gli abitanti e attirato l’attenzione degli utenti online.

Sono bastate appena 24 ore dopo l'appello su Facebook per restituire al legittimo proprietario un pezzo da museo dell'età analogica smarrito per strada a Roma: una musicassetta risalente al 1968 sul cui nastro magnetico, lato A, erano state incise le voci dei nonni. Una storia a lieto fine che ha suscitato grande commozione tra gli utenti più nostalgici della pagina Facebook del gruppo Montesacro-Talenti. "Trovata questa mattina in via delle Vigne Nuove, incrocio con via Villa di Faonte. Immaginando che per qualcuno potesse essere importante, l'ho appoggiata sul muretto in modo che non venisse schiacciata dalle auto...