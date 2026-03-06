Roma ritrovata una vecchia musicassetta con le voci dei nonni | i social aiutano a riconsegnarla al proprietario

A Roma è stata ritrovata una vecchia musicassetta con le voci dei nonni, riconsegnata al proprietario grazie ai social network. La cassetta, datata 1968 e con una scritta a penna, è stata recuperata accidentalmente e ha suscitato interesse tra gli utenti online, che hanno contribuito a rintracciare il legittimo proprietario. La storia si è conclusa con il riappropriarsi di un ricordo di famiglia.

Il ritrovamento casuale di un ricordo di famiglia. Una vecchia musicassetta con una scritta a penna risalente al 1968 è diventata protagonista di una storia a lieto fine grazie ai social network. Sul nastro era riportata una semplice ma significativa descrizione: "Voce di nonna Natalina e nonno Brando". Un oggetto che per molti potrebbe sembrare insignificante, ma che per chi ha conosciuto e amato quei nonni rappresenta un ricordo di famiglia prezioso. Proprio grazie a un appello pubblicato online, il nastro è riuscito a tornare nelle mani del suo proprietario. L'appello pubblicato sui social. La vicenda è iniziata la mattina del 4 marzo, quando una donna ha pubblicato un post nel gruppo Facebook dedicato al quartiere Montesacro-Talenti, a Roma.