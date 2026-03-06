Roma | mappa dei servizi da 18 a 30 mq per quartiere

Il Comune di Roma ha approvato un piano per mappare e migliorare i servizi principali nei quartieri della città. L’obiettivo è aumentare lo spazio dedicato a verde pubblico, scuole e impianti sportivi, con aree che varieranno tra 18 e 30 metri quadrati per ogni quartiere. La mappa servirà a pianificare interventi specifici per ogni zona della capitale.

Il Campidoglio ha dato il via libera a un piano strategico per mappare e potenziare servizi essenziali come verde pubblico, scuole e impianti sportivi in ogni quartiere di Roma. L’approvazione è avvenuta martedì 3 marzo 2026 durante l’assemblea capitolina, con l’obiettivo di colmare le carenze territoriali e superare gli standard urbanistici nazionali. L’iniziativa, guidata dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, punta a trasformare la città secondo il modello della Città dei 15 minuti, garantendo che ogni abitante abbia accesso immediato a spazi verdi e strutture pubbliche. Il documento approvato crea un Atlante delle dotazioni basato su oltre 6mila punti georeferenziati, evidenziando dove i servizi mancano o sono insufficienti rispetto alle nuove norme del Piano Regolatore Generale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

