Roma | 7 e 8 marzo caos totale per sport e Papa

Nel fine settimana a Roma, le strade saranno chiuse o limitate al traffico il 7 e l’8 marzo a causa del Torneo Sei Nazioni allo stadio Olimpico, della visita del Papa Leone XIV e di varie manifestazioni pubbliche. La viabilità urbana si prepara a vivere una fase di caos con molte zone interdette al traffico. Le limitazioni interesseranno diverse aree della città, creando disagi per pendolari e residenti.

Il weekend di Roma si preannuncia come una prova di stress per la viabilità urbana. Sabato 7 e domenica 8 marzo, le strade della capitale saranno chiuse o limitate a causa del Torneo Sei Nazioni all'Olimpico, della visita di Papa Leone XIV e di diverse manifestazioni. L'Italia ospita l'Inghilterra sabato pomeriggio allo stadio Olimpico, evento che innesca un piano mobilità complesso nell'area del Foro Italico. La circolazione sarà bloccata molte ore prima dell'inizio del match fissato per le 17:40. La presenza pontificia a Torrevecchia domenica alle 17:00 impone divieti di parcheggio specifici in via di Torrevecchia, via Montoggio e via di Campomorone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

