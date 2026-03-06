Roccasecca gli studenti guidano presenti e turisti alla scoperta della filosofia tomistica

Gli studenti dell’Istituto comprensivo di Roccasecca hanno indossato abiti medievali e, grazie alla preparazione dei loro insegnanti, hanno condotto visitatori e turisti in una passeggiata dedicata a San Tommaso d’Aquino. La guida è stata effettuata anche in inglese, francese e spagnolo, coinvolgendo il pubblico in una scoperta della filosofia tomistica attraverso un percorso storico e culturale.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Apertura degli eventi dedicati a San Tommaso con i giovani: conferito l’attestato di narratori del territorio e premiata la classe che si è distinta nel progetto dell’Università La Sapienza Con indosso gli abiti medievali, animati da tanta passione e adeguatamente preparati dai loro docenti, anche in lingua inglese, francese e spagnola, i ragazzi e le ragazze dell’Istituto comprensivo di Roccasecca hanno guidato i presenti alla mattinata nlla scoperta di San Tommaso d’Aquino lungo il percorso della Via della Filosofia Tomistica.Arrampicandosi attraverso l’itinerario che si inerpica nel borgo Castello hanno illustrato la vita e il pensiero del grande dottore della Chiesa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Tutti alla scoperta della settima arte con gli studenti di cinemaDalla passione per il cinema a una nuova proposta di incontro, confronto e condivisione culturale. Dalla fisica all’innovazione: gli studenti dell'Aurigemma alla scoperta della scienza all’Università di SalernoDalle nanoparticelle alla magia delle onde sonore, dal mistero dei buchi neri all’osservazione dei pianeti.