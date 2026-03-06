Durante una corsa in taxi a Bologna, Roberto Benigni si è tolto il cappello e ha sorprenduto il conducente Filippo, con un abbraccio inaspettato. La scena si è svolta il 6 marzo 2026, quando l’attore è salito sull’auto e ha interagito con il tassista, lasciando il passeggero senza parole. La situazione ha catturato l’attenzione di chi era presente sulla vettura in quell’istante.

Bologna, 6 marzo 2026 – Roberto Benigni a Bologna. Che sorpresa per un giovane tassista che si è ritrovato un cliente da cinema. Una cosa ‘speciale’ celebrata con un selfie su Facebook e un lungo post carico di emozioni. “Un premio Oscar sul mio taxi”, commenta il giovane Filippo. Benigni in taxi, il post su Facebook "Saluto come sempre il cliente che sale sul mio sul taxi. Chiedo la destinazione e, ascoltando la risposta, noto subito una chiara inflessione toscana – scrive il giovane tassista, associato a Cotabo –. Il cliente però è nascosto dal cappello e dagli occhiali. Chiedo di ripetere l’indirizzo perché avverto qualcosa di familiare in quell’accento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Roberto Benigni sul taxi a Bologna: si toglie il cappello e sorprende il conducente Filippo. "Un abbraccio inaspettato"

Che tempo che fa, tra gli ospiti Roberto Benigni, Flavio Cobolli e Filippo VolandriChe tempo che fa, tra gli ospiti di domenica 21 dicembre Roberto Benigni, Flavio Cobolli e Filippo Volandri, Christian De Sica, Paolo Giordano, Padre...

Che Tempo che Fa, le pagelle del 21 dicembre: l’abbraccio di Roberto Benigni (9), Luciana Littizzetto in lacrime (8,5)Ultima puntata prima della pausa natalizia e, come spesso accade a Che Tempo che Fa, il clima non è quello delle lucine a intermittenza e...

Tutto quello che riguarda Roberto Benigni.

Benigni in auto col cellulare, snobba pure i fan. È polemicaPolemica social contro Roberto Benigni, sorpreso a guidare con il telefono in mano. Oltre ciò, l'attore e comico toscano avrebbe addirittura ignorato alcuni fan incrociati per strada. Il video che lo ... ilgiornale.it

Roberto Benigni sbaglia a salutare il Papa: la gaffe al Tg1Roberto Benigni è tornato al Tg1 regalando uno dei momenti più divertenti della serata. Ospite per presentare il suo nuovo spettacolo su Rai 1 Pietro – Un uomo nel vento, il comico toscano ha ... iodonna.it