Road Dogg lascia la WWE | fine di un' era per SmackDown

Road Dogg, ex membro chiave del team creativo della WWE e protagonista nello sviluppo delle puntate di SmackDown, ha annunciato la sua uscita dalla compagnia. La notizia segna la fine di un capitolo importante per la trasmissione, che ha visto il suo contributo nel plasmare contenuti e storyline nel corso degli ultimi anni. La sua partenza arriva in un momento di cambiamenti organizzativi all’interno della WWE.

road dogg, ex pilastro del team creativo della wwe e protagonista di una fase di sviluppo delle puntate di smackdown, è al centro di un profondo riassetto della struttura interna. dopo anni in prima linea, la sua presenza è maturata anche in progetti legati alla narrazione di show disponibili in piattaforme esterne, come il documentario su una particolare serialità, offrendo una prospettiva continua sui processi creativi. il cambiamento è inserito in un contesto di ottimizzazione organizzativa destinato a ridefinire ruoli e responsabilità all'interno della compagnia. secondo quanto riportato da fonti dedicate, road dogg ha scelto di farsi da parte, interrompendo la sua attività di writer e co-cap del team creativo di SmackDown che aveva ricoperto dal 2014.