Road Dogg lascia il team creativo di SmackDown | un addio clamoroso

Road Dogg ha annunciato il suo addio al team creativo di SmackDown, segnando un cambiamento importante nel backstage della WWE. La decisione arriva in un momento di riorganizzazione generale della compagnia, che coinvolge diverse figure chiave del settore. L’addio di Road Dogg rappresenta un passo significativo in questa fase di trasformazione interna.

Il backstage della wwe sta vivendo una fase di profonda ristrutturazione che accompagna l’addio di una figura storica del team creativo di SmackDown. Road Dogg, riferimento di lungo corso, ha concluso il rapporto con la federazione di Stamford, chiudendo un periodo segnato da ruoli chiave nella scrittura dello show blu. Nel corso della carriera ha attraversato momenti significativi, alcuni dei quali sono stati evidenziati anche in una recente stagione di una serie distribuita su Netflix, dove è spesso ritratto durante i meeting decisivi. la situazione rispecchia una strategia aziendale orientata a snellire i processi di scrittura settimanali e a introdurre nuove visioni creative. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

