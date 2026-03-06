Oggi si parla di Evo 2, un nuovo modello di intelligenza artificiale che si propone di rivoluzionare il campo della genetica. Si tratta di un sistema avanzato progettato per analizzare e interpretare grandi quantità di dati genetici con precisione. L'obiettivo è migliorare le conoscenze nel settore e aprire nuove strade per la ricerca genetica futura.

Alla scoperta di Evo 2, un modello di intelligenza artificiale (AI) che promette di plasmare la genetica del futuro. Saranno famosi. Oggi parliamo di Evo 2, un modello di intelligenza artificiale (AI) che promette di plasmare la genetica del futuro. Addestrato sul Dna di oltre 100.000 specie dell’intero albero della vita, Evo 2 è in grado di identificare rapidamente somiglianze nelle sequenze geniche di organismi diversi, che i ricercatori impiegherebbero anni per scoprire. Descritto su ‘Nature’, questo modello di AI può identificare con precisione mutazioni patogene nei geni umani e progettare nuovi genomi simili a quelli di batteri semplici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Rivoluzione AI per la genetica: arriva il super modello Evo 2, ecco cosa potrà fare

