Gli studenti del liceo Bellisario si sono riuniti davanti all’ingresso dell’istituto per protestare contro le restrizioni imposte all’interno. La protesta nasce in risposta al divieto di raduno nell’atrio, agli spazi contingentati durante l’intervallo e alla disponibilità di carta igienica. I giovani chiedono che il preside ascolti le loro richieste e le loro preoccupazioni. La situazione ha portato a un presidio spontaneo davanti all’edificio scolastico.

Il divieto di raduno nell’atrio e gli spazi contingentati all’intervallo, la carta igienica razionata, l’"obbligo di segnalazione" della presenza di fumo nei bagni e in generale, "regole e divieti eccessivi e nessun ascolto dei ragazzi", picchetto e presidio all’Istituto d’Istruzione superiore Marisa Bellisario di Inzago, istituto storico, una popolazione di quasi mille studenti da tutta la zona. Nel mirino della protesta il preside Gustavo Matassa e una linea dirigenziale bollata come eccessivamente autoritaria. La questione fumo e i "tre strappi" di carta igienica prescritti (da circolare, e da richiedere ogni volta al personale) per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rivolta degli studenti al Bellisario. Scatta il presidio davanti all’istituto: "Regole e divieti, il preside ci ascolti"

Inzago, studenti in presidio all’istituto Bellisario: “Regole e divieti che uccidono socializzazione e libertà”Inzago (Milano), 5 marzo 2026 – “Regole e divieti che uccidono la socializzazione e la dignità, adesso vogliamo essere ascoltati”, picchetto e...

Presidio all’istituto Bellisario di Inzago, la protesta degli studentiPicchetto alle 8 del mattino, presidio sul piazzale, striscione, musica e anche qualche fumogeno.

Una selezione di notizie su Rivolta degli studenti al Bellisario....

Temi più discussi: Rivolta degli studenti al Bellisario. Scatta il presidio davanti all’istituto: Regole e divieti, il preside ci ascolti; Borsa di Studio nazionale per studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, A.S. 2025/26; Preparare gli studenti europei a un mondo incerto: online il nuovo rapporto Eurydice; Studenti in rivolta in Iran danno fuoco alla bandiera del regime.

No all’autogestione al Calamandrei. Studenti in rivolta: AscoltateciTante promesse, fatti?. Hanno espresso tutta la loro delusione in uno striscione gli studenti dell’IISS Calamandrei che, ieri mattina, non sono entrati in classe organizzando una manifestazione ... lanazione.it

’La rivolta degli sguardi’. Progetto per 2263 studentiSono 2.263 gli studenti, dai 4 ai 15 anni, che nello scorso anno scolastico hanno preso parte alle attività di ’CorpoGiochi a scuola’. Con loro anche 230 docenti e 50 famiglie negli incontri di ... ilrestodelcarlino.it

Circa 60 detenuti, in larga parte albanesi; si sarebbero coalizzati dando vita a una rivolta massiva, impedendo le perquisizioni e sovrastando numericamente il personale in servizio - facebook.com facebook

Azione contro Azione, la base in rivolta. Martina Bonci: «Carlo Calenda commissari il regionale, Tommaso Fagioli venga espulso» x.com