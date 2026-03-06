Ritorna l’incubo subprime nella finanza americana BlackRock azzera un prestito

Negli Stati Uniti torna a preoccupare il settore finanziario con segnali di instabilità. BlackRock ha deciso di azzerare un prestito e i mercati azionari hanno registrato cali fino al 61% rispetto ai massimi. Nei fondi privati sono triplicati i rimborsi, mentre i fidi bancari in bilico raggiungono i 1.4 trilioni di dollari.

Wall Street trema non solo per l’Iran. BlackRock ha ridotto a zero il valore di un prestito privato da 25 milioni concesso a Infinite Commerce Holdings, società sviluppatrice di marchi di prodotti di consumo progettati per aumentare le vendite sui marketplace di e-commerce, appena tre mesi dopo averlo valutato a 100 centesimi per dollaro. Il prestito, che ora è privo di valore, segna il secondo crollo improvviso che ha colpito di recente la divisione di credito privato di BlackRock. È l’inizio di una mega crisi di liquidità (e di fiducia) stile 2007-2008? Per un decennio il credito privato è stato il motore silenzioso della finanza alternativa. 🔗 Leggi su Laverita.info

