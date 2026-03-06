Ritira un carico di diamanti due banditi lo seguono e lo rapinano al semaforo lasciandogli solo l'Air tag

Un orafa di 40 anni di Treviso stava tornando da Noventa Padovana con un carico di diamanti quando, al semaforo, è stato seguito da due banditi. Questi lo hanno fermato, lo hanno minacciato e lo hanno rapinato, portandogli via tutto. Al termine dell’assalto, gli sono rimasti solo un Air Tag attaccato al carico di diamanti.

Un orafo 40enne di Treviso è stato vittima di una rapina al semaforo dopo essersi recato a Noventa Padovana per ritirare alcuni diamanti. I ladri hanno portato via un bottino del valore di 500mila euro, lasciando al malcapitato solo l'Air Tag nascosto nella borsa. Il dispositivo satellitare è stato trovato dai carabinieri a Fossò.