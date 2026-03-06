Risate & Canzoni a Summonte il tributo a Peppino di Capri

Domani sera a Summonte, nell’ambito della rassegna “Summonte il palcoscenico del Partenio”, si terrà un evento dedicato a Peppino di Capri. La serata, che inizierà alle 19,30, vedrà protagonisti artisti che eseguiranno brani e interpretazioni in omaggio al celebre cantante, offrendo un momento di musica e allegria al pubblico presente.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Domani a partire dalle ore 19,30, nell' ambito della rassegna "Summonte il palcoscenico del Partenio" è in programma una bellissima serata all’insegna della musica e del sorriso. Lo spettacolo “Risate & Canzoni” renderà omaggio a uno dei grandi protagonisti della musica italiana, Peppino di Capri, con l’accompagnamento musicale di Adelson Nutini e la comicità di Max Cimino. Sarà un momento di condivisione, aperto a tutti, per trascorrere insieme qualche ora di spensieratezza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

