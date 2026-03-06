Ripristino degli organi di partecipazione la proposta de La città delle persone | Avviamo una sperimentazione annuale

I consiglieri comunali de La città delle Persone hanno presentato una proposta per ripristinare gli organi di partecipazione in città. La proposta prevede l’avvio di una sperimentazione annuale, dopo il fallimento del regolamento sui CTP e le conseguenti mancanze. La proposta è stata discussa durante una seduta del Consiglio comunale, con l’intento di riattivare un processo di coinvolgimento dei cittadini.

I consiglieri della lista civica suggeriscono un percorso che termini nel 2027 con assemblee di quartiere periodiche e supporto organizzativo del Comune “Su richiesta delle opposizioni, il Consiglio ha finalmente affrontato un tema che riguarda la qualità democratica di Pisa. Noi abbiamo messo sul tavolo una proposta concreta e realistica” dichiarano i consiglieri. “La proposta prevede impegni certi e tempi chiari per restituire ai cittadini luoghi e parola. Entro 60 giorni l'amministrazione si confronti in consiglio comunale su una proposta che definisca il perimetro di intervento degli organi di partecipazione con funzioni e materie su cui attivare il confronto territoriale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Quale futuro per il bene comune. Richiesta de La città delle PersoneLa città delle Persone ha presentato un ordine del giorno collegato al Bilancio di previsione, che richiama il tema dell’interesse pubblico...

Leggi anche: Una scuola media di Bologna, 150 firme e una proposta: usare lettori mp3, cd e piccoli videogiochi offline durante l’intervallo. La preside ha aperto alla sperimentazione per due settimane

Contenuti utili per approfondire Ripristino degli organi di....

Temi più discussi: Regolamentazione temporanea della sosta per lavori sulla linea ferroviaria Chivasso–Ivrea; Liceo Ripetta: la collegialità non si revoca per decreto dirigenziale; Bollettino della viabilità n. 24 del 28.2.2026; Grave pericolo per il personale addetto alle pulizie dell’Ente Autonomo Volturno.

Ater Latina, stanziati 500mila euro per il ripristino degli edifici danneggiati dalle bombe di settembreAssessore Ciacciarelli: «Un sostegno che si inserisce nella volontà di programmare in modo organico una pluralità di misure da mettere in campo per tutelare la legalità nel nostro territorio» La ... regione.lazio.it

Il Parlamento ucraino approva legge per ripristinare l'indipendenza degli organi anti-corruzioneLa lotta alla corruzione è fondamentale per le aspirazioni dell'Ucraina di entrare nell'Ue e mantenere l'accesso agli aiuti occidentali. La legge modifica quella approvata appena la settimana scorsa ... it.euronews.com

Resterà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza - facebook.com facebook