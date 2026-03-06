Ripristino degli organi di partecipazione la proposta de La città delle persone | Avviamo una sperimentazione annuale

I consiglieri comunali de La città delle Persone hanno presentato una proposta per ripristinare gli organi di partecipazione in città, proponendo una sperimentazione annuale. La proposta mira a riattivare un percorso di coinvolgimento cittadino dopo il fallimento del regolamento sui CTP, che ha lasciato un vuoto nella rappresentanza e nel dialogo tra amministrazione e cittadini. La proposta è stata discussa durante una seduta del Consiglio comunale.

I consiglieri della lista civica suggeriscono un percorso che termini nel 2027 con assemblee di quartiere periodiche e supporto organizzativo del Comune “Su richiesta delle opposizioni, il Consiglio ha finalmente affrontato un tema che riguarda la qualità democratica di Pisa. Noi abbiamo messo sul tavolo una proposta concreta e realistica” dichiarano i consiglieri. “La proposta prevede impegni certi e tempi chiari per restituire ai cittadini luoghi e parola. Entro 60 giorni l'amministrazione si confronti in consiglio comunale su una proposta che definisca il perimetro di intervento degli organi di partecipazione con funzioni e materie su cui attivare il confronto territoriale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Quale futuro per il bene comune. Richiesta de La città delle PersoneLa città delle Persone ha presentato un ordine del giorno collegato al Bilancio di previsione, che richiama il tema dell’interesse pubblico... Una raccolta di contenuti su Ripristino degli organi di.... Temi più discussi: Ripristino degli organi di partecipazione, la proposta de La città delle persone: Avviamo una sperimentazione annuale; Regolamentazione temporanea della sosta per lavori sulla linea ferroviaria Chivasso–Ivrea; Liceo Ripetta: la collegialità non si revoca per decreto dirigenziale; Bollettino della viabilità n. 24 del 28.2.2026. La prossima frontiera dell'mRna è la riparazione degli organiIn un giovedì pomeriggio come tanti, Lanuza Faccioli e Zhiping Hu escono dalla sala operatoria di un ospedale del centro di Pittsburgh portando con loro un'anonima borsa di plastica bianca e nera. All ... wired.it Il Parlamento ucraino approva legge per ripristinare l'indipendenza degli organi anti-corruzioneLa lotta alla corruzione è fondamentale per le aspirazioni dell'Ucraina di entrare nell'Ue e mantenere l'accesso agli aiuti occidentali. La legge modifica quella approvata appena la settimana scorsa ... it.euronews.com Siracusa, Fiume Ciane abbandonato da decenni: Italia Nostra chiede il ripristino della riserva naturale #fiumeciane - facebook.com facebook In #FiPiLi, per lavori di ripristino della pavimentazione stradale; chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Ginestra e Lastra, in direzione Firenze, dalle H 22-6 tra #4marzo e #6marzo. #viabiliTOS @CittaMetro_FI x.com