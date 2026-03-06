Ripi in scena Lo smilzo

Il Teatro Vittorio Gassman di Ripi ospita il secondo appuntamento del TVG Fest. Alle ore 17:00 di domenica 15 marzo 2026 si svolgerà uno spettacolo di giocoleria per bambini e famiglie, interpretato e prodotto da Paolo Ippolito. L’evento invita il pubblico a trascorrere un pomeriggio in allegria, offrendo un momento di intrattenimento e divertimento per tutte le età.

TVG Fest 26 – Teatro Vittorio Gassman di Ripi15 marzo 2026 ore 17:00Secondo appuntamento con la Rassegna TVG Fest con uno spettacolo di giocoleria per bambini e famiglie, di e con Paolo Ippolito, assolutamente da non perdere, per trascorrere in allegria un pomeriggio tutti insieme, lasciandosi trasportare dalle fantasmagorie de "Lo Smilzo"!Con quale unità di misura si quantificano le risate? Ancora non lo sappiamo, ma di certo 55 kg di pura comicità, in abito giallo e nero, sono pronti a far volar via ogni pensiero. È questo l'universo di Black Smilzo, lo spettacolo di e con Paolo Ippolito, giovane giocoliere classe 1997 tra i talenti più interessanti della nuova scena italiana.

