Riparte la stagione Rally Provinciale di ACI

La stagione del Rally Provinciale di ACI Pistoia sta per riprendere con l’inizio del campionato 2026. Guido Tanteri, presidente della Commissione Sportiva dell’Automobile Club Pistoia, ha annunciato l’avvio del nuovo ciclo, condividendo dettagli sul calendario e i piani della manifestazione. La competizione si prepara a tornare in pista, coinvolgendo piloti e appassionati nel territorio.

Sta per tornare l'attesissimo campionato provinciale Rally di ACI Pistoia. Dell'edizione 2026 ne parla con orgoglio e tanta attesa Guido Tanteri, presidente della Commissione Sportiva di Automobile Club Pistoia, che racconta obiettivi, calendario e voglia di tornare in pista. «Il campionato inizierà ora con il primo rally valido per il provinciale, il Rally della Valdinievole», spiega. Non si tratta di una gara qualsiasi: sarà infatti la prima prova anche a livello regionale. «Si parte adesso, insomma, per esserci in vista del campionato», sottolinea. Il calendario è già definito nei dettagli. Il Rally della Valdinievole si correrà il 7 e 8 marzo, seguito dal Rally degli Abeti il 16 e 17 maggio.