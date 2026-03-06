rinviato il piano casa per colpa della guerra

Il Piano casa, che avrebbe dovuto essere approvato oggi in Consiglio dei ministri, è stato rinviato a martedì a causa della guerra. L’approvazione prevista non si è concretizzata e il testo ha subito alcune modifiche. La decisione di spostare la discussione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La procedura resta in sospeso fino alla prossima riunione.

Il progetto doveva essere approvato oggi in cdm. Ma slitta a martedì e perde un pezzo. Doveva essere la grande giornata del Piano casa con il via libera in Consiglio dei ministri al maxi-progetto che prevede una doppia gamba (pubblica e privata) per garantire migliaia di alloggi a prezzi calmierati a lavoratori e famiglie. E invece nulla. Latitano le motivazioni ufficiali. Ma secondo più di una fonte consultata dalla Verità, l’annullamento della riunione dei ministri ha una ragione precisa: l’opportunità di concentrare attenzioni e sforzi sulla crisi in Medio Oriente. Insomma, con tutto quello che sta succedendo nel Golfo Persico e le conseguenze economiche per i blocchi allo Stretto di Hormuz non sarebbe stato il caso di annunciare con tanto di fanfare uno dei progetti bandiera di questa legislatura. 🔗 Leggi su Laverita.info

