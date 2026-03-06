rimozione e competizione paletti e futuro delle primarie a mps

A Milano, si è deciso di indicare tre candidati per la posizione di amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, creando una situazione inaspettata nel settore bancario. La scelta di mettere a confronto più candidati rappresenta un cambiamento rispetto alle pratiche tradizionali e apre una fase di rinnovamento per la banca. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il futuro management dell’istituto.

Oltre il processo a Lovaglio. Le sfide di Mps per convincere il mercato sulla partita centrale del risiko bancario Milano. Rimozione e competizione. La decisione di indicare tre candidati per la poltrona di amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena apre uno scenario insolito nel mondo bancario. I nomi di Corrado Passera, Fabrizio Palermo e Carlo Vivaldi saranno messi ai voti all’assemblea dei soci convocata per il 15 aprile. si respira già aria di “primarie” per la conquista di Siena con un “ballottaggio” verosimile tra Passera e Palermo. Complice la Legge Capitali, che non definisce un numero di ad designati e che dunque lascia lo spazio alla competizione e potenzialmente all’innovazione, si è aperta una corsa tra manager che appartengono alla stessa lista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

