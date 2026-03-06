Rimangono in carcere i quattro malvivente della banda dell' Alfa 159

Quattro uomini rumeni sono rimasti in carcere dopo il convalido del fermo effettuato dalla Squadra Mobile di Padova. I quattro sono stati fermati a Bologna il 3 marzo, poche ore dopo aver compiuto una spaccata al negozio Officine Ottiche Gianeletti di via Martiri alle 4,30, usando un tombino come attrezzo. Il provvedimento riguarda i malviventi coinvolti in questa azione criminale.

E’ stato convalidato il fermo di iniziativa eseguito dalla Squadra Mobile di Padova nei confronti dei quattro malviventi romeni bloccati a Bologna il 3 marzo dopo che qualche ora prima alle 4,30 hanno messo a segno una spaccata con un tombino al negozio Officine Ottiche Gianeletti di via Martiri della Libertà in pieno centro a Padova, riuscendo a trafugare un bottino complessivo di 150mila euro. Nel corso dell'udienza tenutasi ieri 5 marzo, sono stati convalidati i quattro fermi. Il giudice ha disposto nei loro confronti la misura cautelare personale della custodia in carcere. Come noto, l’attività di indagine della Squadra Mobile è... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Spaccate con fuga fino a Bologna, arrestata la banda dell’Alfa 159Colpivano negozi di ottica e pelletteria griffata con spaccate mirate e un’auto “pulita” con targa estera.

Fuga dopo l'assalto: scacco matto alla banda della Alfa 159La fuga della banda che ha colpito in pieno centro a Padova è stata bloccata e arrestata a Bologna.

