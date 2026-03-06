Rigassificatore a Taranto Casartigiani | Scelta da valutare con equilibrio ma non nel porto commerciale

Casartigiani Taranto ha partecipato a un incontro promosso dalle Commissioni Ambiente e Attività Produttive del Comune, incentrato sulla discussione riguardante un rigassificatore nella zona di Taranto. La rappresentanza ha espresso un apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di valutare con attenzione la posizione da assumere, specificando però che l’installazione non dovrebbe avvenire nel porto commerciale.

Come già evidenziato nel corso dei lavori della commissione, Casartigiani ritiene non opportuno collocare un impianto di rigassificazione all'interno del porto commerciale di Taranto. Allo stesso tempo l'associazione invita ad affrontare la questione evitando contrapposizioni ideologiche. "Il territorio ha bisogno di scelte ponderate – dichiara il coordinatore regionale di Casartigiani Puglia Stefano Castronuovo – che sappiano tenere insieme sviluppo economico, transizione energetica e tutela del ruolo strategico del porto. Casartigiani Taranto ritiene infatti comprensibile la necessità di garantire nuove e adeguate fonti energetiche per accompagnare la riconversione industriale della siderurgia tarantina".