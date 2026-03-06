Rigamonti blindato per Brescia-Triestina | vietati i biglietti ai residenti a Trieste

Per la partita tra Brescia e Triestina, il settore ospiti sarà chiuso ai tifosi provenienti dalla provincia di Trieste. La società bresciana ha deciso di blindare gli ingressi e vietare la vendita dei biglietti ai residenti di Trieste, rendendo così impossibile la presenza di supporter ospiti allo stadio. La decisione riguarda esclusivamente i tifosi triestini e non coinvolge altri settori o province.

Il prefetto Andrea Polichetti ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Trieste dopo gli scontri registrati nella partita di andata La sfida tra Union Brescia e Triestina si giocherà senza tifosi ospiti provenienti dalla provincia di Trieste. In vista della gara di Serie C in programma il 7 marzo allo stadio Mario Rigamonti, il prefetto di Brescia Andrea Polichetti ha firmato un provvedimento che vieta la vendita dei biglietti ai residenti nel territorio triestino. La misura è stata adottata con l'obiettivo di prevenire possibili tensioni legate alla presenza delle due tifoserie e garantire il regolare svolgimento dell'evento sportivo.