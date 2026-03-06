Riforma Roma | Pd e Fdi bloccano l’iter per il referendum

Il dibattito sulla riforma di Roma Capitale si ferma dopo che il Pd e Fratelli d’Italia hanno impedito l’avanzamento dell’iter per il referendum. La discussione prevista in aula lunedì 9 marzo è stata rinviata a un’altra data, stimata intorno al 24 marzo. La proposta avrebbe dovuto attribuire poteri speciali alla città, ma al momento non si conoscono ulteriori sviluppi.

La riforma che avrebbe dovuto conferire poteri speciali a Roma Capitale si è bloccata improvvisamente, con l'approvazione in aula slittata da lunedì 9 marzo a una data successiva intorno al 24 dello stesso mese. Questa inversione di rotta nasce da un'intesa tra il Partito Democratico e i Fratelli d'Italia, finalizzata a evitare sovrapposizioni temporali con il referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Il blocco non è casuale ma strategico: la commissione Affari Costituzionali ha accolto la richiesta del Pd di rinviare l'esame degli emendamenti, ottenendo anche il benestare di Giorgia Meloni. La decisione mira a proteggere le dinamiche interne del campo largo e a garantire che la discussione parlamentare non interferisca con il voto popolare imminente.