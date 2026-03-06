Riforma giustizia | a Perugia il 9 marzo il confronto con le deputate

Il 9 marzo alle 20.30 si terrà un incontro pubblico al Circolo ARCI di Lacugnano, a Perugia. L’evento prevede un confronto con le deputate sulla riforma della giustizia. La sede dell’appuntamento è in via del Compasso 38 e l’evento è aperto al pubblico.

Un appuntamento pubblico è fissato per lunedì 9 marzo alle ore 20.30 presso il Circolo ARCI di Lacugnano, situato in via del Compasso 38 a Perugia. L'iniziativa, promossa dal Movimento 5 Stelle, mira a chiarire le implicazioni della proposta di riforma della giustizia e i contenuti del referendum imminente. La serata vedrà l'intervento di due deputate del partito, Valentina D'Orso ed Emma Pavanelli, affiancate da rappresentanti sindacali e istituzionali locali. Il dibattito si concentrerà sull'analisi critica delle domande chiave che animano il confronto politico attuale: se la riforma proposta aumenti davvero l'efficienza giudiziaria o migliori la sicurezza urbana.