Riforma della giustizia relatori delle due posizioni a confronto a Catona

A Catona, il Comitato del No ha convocato un confronto sulla riforma della giustizia che si terrà mercoledì 11 marzo alle 17. Due relatori rappresentano le diverse posizioni sul tema e si incontreranno per discutere davanti al pubblico. L’evento mira a confrontare le opinioni su un tema di attualità senza entrare nel merito delle motivazioni o delle cause.

Il Comitato del No organizza a Catona un confronto sulla riforma della giustizia. Mercoledì 11 marzo, alle ore 17.30, presso il Regent Hotel di Catona, si terrà un dibattito per discutere delle ragioni del Sì e del No. A introdurre i lavori sarà Enzo Marra, che farà gli onori di casa per un confronto a quattro voci con i magistrati Stefano Musolino e Karin Catalano che sostengono le posizioni del No e gli avvocati Pasquale Foti e Francesco Siclari che sostengono quelle del Sì. Previsti i saluti istituzionali del senatore Nicola Irto, esponente nazionale del Comitato del No.

Cuveglio: riforma Nordio, due esperti a confronto su giustiziaCuveglio si prepara al dibattito sulla riforma Nordio Il 25 febbraio 2026, alle 20:30, la Sala Polivalente di Cuveglio si trasformerà in un crocevia...

Riforma della giustizia, nel Pri reggino confronto aperto sul referendumConfronto aperto e articolato all’interno del Partito repubblicano italiano sul referendum costituzionale che, la prossima primavera, chiamerà i...

Grande partecipazione al convegno sulla riforma costituzionale della giustizia a Somma VesuvianaSi è svolto ieri, presso la Sala Santa Caterina in piazza a Somma Vesuviana, il convegno dal titolo La riforma costituzionale della giustizia, un importante momento di confronto e approfondimento su ... laprovinciaonline.info

Riforma della giustizia, confronto tra Di Pietro e Colombo: le ragioni del sì e quelle del noI due ex magistrati, simbolo di Mani Pulite, esprimono le proprie posizioni a Mattino Cinque Nella puntata di Mattino Cinque di venerdì 6 marzo, il dibattito della prima parte della trasmissione s ... tgcom24.mediaset.it

La Legge Meloni/Nordio non è una vera riforma della Giustizia. Non migliora il servizio ai cittadini. Non riduce i tempi dei processi. Non aumenta il personale e non regolarizza i precari. Non rafforza le garanzie. Non assicura la rieducazione del condannato né - facebook.com facebook

