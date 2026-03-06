Rientrano i crocieristi aretini che erano rimasti bloccati a Dubai

I 50 crocieristi aretini rimasti bloccati a Dubai sono tornati a casa dopo un periodo di attesa. La loro situazione si è sbloccata dopo che sono cessate le tensioni tra USA, Israele e Iran nell’area del Golfo Persico. L’Iran aveva condotto una controffensiva mirata a obiettivi occidentali negli Emirati Arabi Uniti. Ora, i viaggiatori sono arrivati in Italia senza ulteriori problemi.

Finito l'incubo per i 50 aretini rimasti bloccati a Dubai dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran. L'Iran ha poi diretto la propria controffensiva verso obiettivi occidentali dell'area del Golfo Persico, tra cui quelli negli Emirati Arabi Uniti. L'emergenza a seguito degli scontri non aveva permesso ai 50 di rientrare, come previsto, dopo una crociera nel golfo arabico: sarebbero dovuti partire in aereo da Doha (Qatar) nei giorni scorsi, invece la loro nave, la Msc Euribia, è rimasta bloccata nel porto di Dubai, a causa della guerra in corso. Stamattina l'epilogo della vicenda, dopo lunghe giornate di apprensione a bordo della nave, la maggior parte dei crocieristi sono riusciti a raggiungere l'aeroporto rientrando in Italia con voli speciali, un charter Fly Dubai e un volo Emirates. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Oltre cinquanta aretini bloccati a Dubai: ore di preoccupazioneSarebbero oltre 40 i turisti biturgensi e della Valtiberina e una decina quelli di Arezzo e Civitella bloccati a Dubai.

Atterrato a Malpensa volo con 200 studenti rimasti bloccati a DubaiAtterrato a Malpensa il volo con i 200 studenti italiani rimasti bloccati a Dubai.

