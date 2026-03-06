Riduzione liste d’attesa in Puglia | in un mese eseguite oltre 24mila prestazioni

In Puglia, tra il 2 febbraio e il 4 marzo, sono state eseguite più di 24mila prestazioni sanitarie. Durante questo periodo, sono state richiamate su tutto il territorio regionale oltre 75mila persone nell’ambito del piano sperimentale per ridurre le liste d’attesa. Questi numeri riguardano interventi e visite programmate in diverse strutture della regione. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del sistema sanitario locale.

Dai dati delle aziende sanitarie regionali richiamate oltre 75mila persone e anticipate 34mila prenotazioni. Previste iniziative specifiche anche per la giornata dell’8 marzo: screening senologici gratuiti a Nardò BARILECCE – Prosegue il piano sperimentale regionale per la riduzione e l’abbattimento delle liste d’attesa in Puglia: dal 2 febbraio al 4 marzo, ovvero in oltre un mese, sono state richiamate su tutto il territorio regionale oltre 75.315 persone, anticipate 34.007 prenotazioni ed eseguite 24.269 prestazioni. In particolare per le visite e gli esami con priorità U e B i recall sono 66.955, le prenotazioni anticipate 33.077 e quelle già erogate 21. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Sanità, piano per l’abbattimento delle liste d’attesa: oggi e domani visite e ricoveri in tutta la Puglia Oltre 17mila prestazioni da inizio mese a mercoledìDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Piu di 17mila prestazioni eseguite dal 2 al 25 febbraio nei piani di recupero delle liste...

Riduzione delle liste di attesa, oltre 360 le prestazioni erogate nel secondo weekend di ambulatori apertiANCONA - Sono state oltre 360 le prestazioni sanitarie nel secondo weekend di ambulatori aperti sabato e domenica nelle Marche.

Contenuti e approfondimenti su Riduzione liste.

Temi più discussi: Riduzione liste d’attesa, visite e ricoveri in tutta la Puglia anche nel weekend; Riduzione delle liste d’attesa, la sfida più difficile. Ecco il Piano della Regione; In Toscana boom di ricette per esami e visite, la Regione mette 32 ML per ridurre le liste d’attesa- ASCOLTA; REGIONE PUGLIA/ Riduzione liste di attesa: da 2 al 25 febbraio seguite 17mila prestazioni.

Riduzione liste d’attesa in Puglia: in un mese eseguite oltre 24mila prestazioniDai dati delle aziende sanitarie regionali richiamate oltre 75mila persone e anticipate 34mila prenotazioni. Previste iniziative specifiche anche per la giornata dell’8 marzo: screening senologici gra ... lecceprima.it

Riduzione delle liste d’attesa, la sfida più difficile. Ecco il Piano della RegioneCATANZARO «L’obiettivo è l’erogazione dei servizi entro tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura. Pertanto, nella consapevolezza che non esistano soluzioni semplici e univoc ... corrieredellacalabria.it

La Fondazione Gimbe rileva per la Liguria una riduzione della mobilità passiva nel 2023 rispetto al 2022; l’assessore regionale Massimo Nicolò parla di “segnale” e richiama un piano da 68 milioni varato nel 2025 per contenere le fughe e riorganizzare liste d’ - facebook.com facebook