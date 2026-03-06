Uno studio indica che le persone con problemi al fegato potrebbero diminuire il rischio di sviluppare il cancro o rallentare la progressione della malattia modificando la propria alimentazione, in particolare riducendo l’assunzione di proteine. La ricerca si concentra sull’impatto di questa strategia dietetica sulla salute del fegato e sulla prevenzione delle complicazioni correlate.

Le persone con fegato compromesso potrebbero ridurre il rischio di sviluppare il cancro al fegato, o rallentare la malattia se già presente, semplicemente modificando la propria dieta: limitando l’assunzione di proteine. Uno studio condotto dai ricercatori della Rutgers University e pubblicato su Science Advances ha dimostrato che topi alimentati con una dieta a basso contenuto proteico hanno registrato una crescita tumorale più lenta e un minor numero di decessi correlati al cancro. I risultati evidenziano come un fegato incapace di gestire correttamente i prodotti di scarto metabolici possa involontariamente creare condizioni favorevoli allo sviluppo del cancro. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Ridurre le proteine può aiutare a prevenire il cancro al fegato

