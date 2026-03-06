L’asteroide YR4, che in passato aveva suscitato preoccupazioni, è stato recentemente monitorato grazie a nuove osservazioni astronomiche di alta precisione. Gli studi condotti hanno confermato che non rappresenta una minaccia di collisione con la Terra. Le analisi hanno fornito dati dettagliati sulla traiettoria e sulla distanza di sicurezza dell’oggetto spaziale.

La sicurezza del sistema Terra-Luna ha ricevuto una conferma fondamentale grazie alle ultime osservazioni astronomiche di precisione. L’asteroide denominato 2024 YR4, che per un breve periodo era stato classificato come uno degli oggetti spaziali più monitorati e potenzialmente pericolosi scoperti negli ultimi tempi, non rappresenta più una minaccia di collisione. Sebbene i calcoli iniziali indicassero una probabilità d’impatto con la superficie lunare pari al 4,3%, nuovi dati hanno permesso di escludere definitivamente questo scenario per il prossimo dicembre 2032. La svolta nel monitoraggio dell’orbita di 2024 YR4 è avvenuta tra il 18 e il 26 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ricordate l’asteroide YR4? Adesso lo sappiamo con certezza: non si schianterà contro di noi

