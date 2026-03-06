Riapre la tratta Messina-Taormina | A Catania disagi permanenti

Da sabato 7 marzo 2026 torna operativa la tratta ferroviaria tra Messina e Taormina, dopo mesi di interruzione. La ripresa della circolazione avviene lungo la linea Messina-Catania-Siracusa, a seguito dei lavori straordinari conclusi per riparare i danni provocati dal ciclone Harry. La riattivazione segna il ritorno dei treni sulla tratta, mentre a Catania permangono disagi.

Da sabato 7 marzo 2026 riprenderà la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina lungo la linea Messina-Catania-Siracusa, a seguito del completamento dei lavori straordinari resisi necessari per riparare i gravi danni causati dal ciclone Harry. Gli interventi di ripristino sono stati portati a termine nei tempi previsti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che ha avviato i lavori immediatamente dopo l’emergenza, permettendo così la riattivazione della tratta. Secondo il Comitato Pendolari Siciliani Ciufer, guidato da Giosuè Malaponti, rimagono, però, criticità sulla tratta Taormina-Catania, penalizzata dal 13 novembre 2025 da limitazioni operative legate alla funzionalità della stazione di Catania Centrale, che impediscono il regolare ricovero dei treni e la gestione delle coincidenze. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ciclone Harry, Schifani a Taormina: sopralluogo tra danni e interventi del Consorzio Messina-CataniaIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha compiuto un sopralluogo a Mazzeo, frazione di Taormina, duramente colpita dal ciclone...

VIDEO | Binari sospesi sul mare, la tratta ferroviaria Catania–Messina danneggiata dalle mareggiateLe violente onde hanno eroso il terreno vicino a Itala, compromettendo la stabilità e bloccando i collegamenti.

Approfondimenti e contenuti su Riapre la tratta Messina Taormina A....

Temi più discussi: FERROVIA IONICA, VERSO LA RIAPERTURA LA TRATTA MESSINA–TAORMINA; La ferrovia devastata dal ciclone Harry, tra pochi giorni torneranno i treni tra Messina e Taormina; Ciclone Harry. Dal 7 marzo riapre totalmente la ferrovia Messina – Catania; Elezioni a Messina, Giacomo D’Arrigo: Basta polemiche testosteroniche.

Riapre domani la tratta ferroviaria tra Messina e Taormina, ancora criticità a CataniaDa domani, Sabato 7 Marzo, riprenderà la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina sulla linea Messina-Catania-Siracusa, dopo la conclusione dei lavori straordinari resi necessari dai gravi ... 98zero.com

Da domani tornano i treni tra Messina e TaorminaDa domani si torna a viaggiare in treno da Messina a Taormina, sulla linea Messina-Catania-Siracusa. Cronoprogramma rispettato, oggi ultimo giorno di verifiche e da domani mattina la linea sarà nuovam ... rtp.gazzettadelsud.it

Apertura linea fs messina Taormina/Catania - facebook.com facebook

Messina – Taormina, conto alla rovescia per la riapertura: il 6 marzo torna operativa la linea x.com