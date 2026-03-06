Rete elettrica | 1 euro investe 1,31 euro di PIL generato
Uno studio presentato oggi a Roma da TEHA Group in collaborazione con Terna analizza il sistema energetico italiano. Secondo la ricerca, ogni euro investito nella rete di trasmissione elettrica produce un impatto economico diretto di 1,31 euro sul PIL nazionale. La relazione tra investimenti e crescita economica viene illustrata attraverso i dati raccolti e analizzati nel rapporto.
Lo studio presentato oggi a Roma da TEHA Group in collaborazione con Terna offre una fotografia nitida del sistema energetico italiano: ogni euro investito nella rete di trasmissione genera un impatto economico diretto pari a 1,31 euro sul PIL nazionale. I dati confermano che la Rete di Trasmissione Nazionale non è solo un'infrastruttura tecnica, ma il vero motore della competitività industriale, capace di trasformare l'energia rinnovabile in valore aggiunto per le imprese lombarde e per tutto il territorio. Con oltre 22 GW di nuova capacità rinnovabile già contrattualizzata che entreranno in esercizio nei prossimi anni, il Paese si prepara a un cambio di passo radicale verso l'indipendenza energetica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Di Foggia (Terna): "Ogni euro investito in rete genera 1,3 euro di Pil" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2026 La Rete di Trasmissione Nazionale riveste un ruolo centrale per la sicurezza e l’efficienza del sistema...
