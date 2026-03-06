Residenzialità Paglia fa solo confusione

L’assessore regionale Paglia ha emesso una circolare che ha generato confusione riguardo ai criteri di assegnazione degli alloggi popolari in Emilia-Romagna. Secondo quanto si apprende, il criterio della residenzialità storica rimane valido, poiché la Corte costituzionale avrebbe abrogato esclusivamente una legge regionale toscana. Non sono stati segnalati altri provvedimenti o modifiche ufficiali in merito.

"La circolare dell'assessore regionale Paglia ha fatto solo confusione: il criterio della residenzialità storica per l'assegnazione degli alloggi popolari in Emilia-Romagna è ancora valido perché la sentenza della Corte costituzionale ha abrogato la sola legge regionale Toscana". Lo ha dichiarato il presidente del gruppo FI nell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Pietro Vignali, per illustrare i contenuti dell'interrogazione che ha presentato alla giunta regionale sul caso della circolare nella quale l'assessore regionale alle politiche abitative ha indicato ai comuni di non applicare il criterio della residenzialità per assegnare gli alloggi Erp perché ritenuto irragionevole in una sentenza della corte Costituzionale.