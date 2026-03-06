resident evil requiem su pc potrebbe supportare le feature esclusive del dualsense

Capcom sta lavorando per integrare su PC le funzionalità esclusive del controller DualSense, già disponibili nella versione PlayStation 5 di Resident Evil Requiem. L’annuncio è stato fatto tramite un breve messaggio pubblicato su Steam, senza ulteriori dettagli sulle modalità di implementazione o le tempistiche di rilascio. La società si sta concentrando sull’ottimizzazione dell’esperienza di gioco per chi utilizza il controller di Sony.

Capcom ha annunciato tramite un breve messaggio su Steam di essere al lavoro per portare su PC le funzionalità uniche del controller DualSense, già presenti nella versione PlayStation 5 di Resident Evil Requiem. L’aggiornamento includerà i trigger adattivi e la vibrazione avanzata, permettendo così ai giocatori PC di vivere esperienze più immersive durante il gameplay, a patto di possedere un controller DualSense compatibile. Nel comunicato, Capcom ha ringraziato i giocatori per il back ricevuto e ha precisato che, sebbene non sia ancora disponibile una data precisa, il team è impegnato nello sviluppo delle nuove funzioni e invita gli utenti a mantenere la pazienza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

