Renzi e il mondo in fiamme mentre Tajani dà consigli sui droni e le finestre

Renzi ha affermato che, in risposta agli attacchi degli iraniani a Cipro e ai Paesi alleati, è importante sostenere gli alleati e procedere con i passaggi necessari in Parlamento. Nel frattempo, Tajani si è concentrato su consigli riguardanti droni e finestre, lasciando intendere un impegno su questioni più pratiche e quotidiane. La discussione si è svolta mentre si verificano tensioni internazionali e richieste di assistenza.

«Nel momento in cui gli iraniani attaccano Cipro e i Paesi amici ci chiedono aiuto è giusto stare dalla parte degli alleati, facendo i necessari passaggi in Parlamento. Lo abbiamo sempre fatto in passato, continueremo a farlo in futuro». Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Ma «abbiamo a che fare con un governo imbarazzante per mediocrità. E Tajani ne è il simbolo. Prima fa l'appello all'unità e subito dopo attacca tutti gli ex premier del centrosinistra. Che senso ha?». «Il mondo è in fiamme. Siamo allo scontro finale nel mondo islamico tra riformisti ed estremisti e il nostro ministro degli Esteri anziché offrirci un'analisi di ciò che sta accadendo e dire cosa serve all'Italia, si lancia in consigli stile: 'Quando vedete un drone non affacciatevi alla finestra'.

