Regione approvato dalla giunta Schifani il bilancio consolidato 2024 | via libera alle nuove assunzioni

La giunta Schifani ha dato il via libera al bilancio consolidato della Regione per il 2024. Con questa approvazione, si prevede l’assunzione di nuovi dipendenti e l’ingresso di personale nelle società partecipate. Il documento riguarda le finanze regionali e le modalità di assunzione per l’anno in corso. La decisione è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui singoli passaggi.

Approvato dal governo Schifani il bilancio consolidato della Regione 2024. Un atto che, tra gli altri obiettivi, consentirà anche di far prendere servizio ai neoassunti della Regione e delle società partecipate. "Con questo atto della giunta - afferma il presidente della Regione Renato Schifani - sbloccheremo le assunzioni in seguito ai concorsi espletati nei mesi scorsi, fornendo energie nuove all'amministrazione. Oggi stesso gli uffici invieranno all'Assemblea regionale siciliana e ai revisori dei conti il documento finanziario per il via libera definitivo, così da permettere, nelle prossime settimane, l'ingresso dei nuovi funzionari e l’esecuzione delle disposizioni di legge che riguardano il bacino degli Asu". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Via libera al bilancio consolidato 2024, Schifani: "Nuove energie per l’amministrazione"La giunta regionale guidata da Renato Schifani ha approvato il bilancio consolidato 2024 della Regione siciliana.

