Reggio | la De Nava rinasce digitale con il PNRR

La Biblioteca Pietro De Nava di Reggio Calabria è attualmente chiusa al pubblico mentre vengono eseguiti interventi strutturali e tecnologici. La riqualificazione fa parte di un progetto finanziato dal PNRR, volto a modernizzare gli spazi e migliorare i servizi offerti. Durante i lavori, si lavorerà su nuove installazioni e aggiornamenti per rendere la biblioteca più accessibile e al passo con i tempi.

La Biblioteca Pietro De Nava di Reggio Calabria vive un momento di trasformazione radicale, con la struttura temporaneamente chiusa al pubblico per interventi strutturali e tecnologici. Mentre i lavori di messa in sicurezza procedono, si avvia una massiccia operazione di digitalizzazione dei tesori cartacei finanziata dal PNRR. Sotto il cielo nuvoloso di questo venerdì 6 marzo 2026, mentre le temperature oscillano intorno ai 19 gradi con venti da sud-ovest, il cuore culturale della città non dorme: nel silenzio della chiusura, tecnici e esperti lavorano per preservare manoscritti antichi e documenti storici. L’obiettivo è chiaro: trasformare un patrimonio fisico fragile in risorse digitali accessibili a distanza, garantendo al contempo condizioni ottimali di conservazione attraverso operazioni di spolvero e disinfestazione dei depositi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Biblioteca Comunale: avviati due interventi strategici durante la temporanea chiusura per lavori di adeguamentoLa Biblioteca Comunale Pietro De Nava di Reggio Calabria è temporaneamente chiusa al pubblico per lavori di adeguamento degli impianti e messa in sicurezza ma, nel frattempo, è in corso un’importante ... ilmetropolitano.it

