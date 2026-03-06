Reggio | cultura mafia e scandalo medico | cronaca del 6 marzo

Il 6 marzo 2026 a Reggio Emilia sono avvenuti diversi fatti di rilievo: si sono verificati episodi legati alla criminalità organizzata, un’indagine su un caso di mala sanità e un evento sportivo di rilievo. La giornata ha coinvolto cittadini, forze dell’ordine e istituzioni, creando un quadro di notizie che hanno attirato l’attenzione pubblica e locale.

Il venerdì 6 marzo 2026, la cronaca di Reggio Emilia si presenta come un mosaico complesso dove la vita quotidiana si intreccia con questioni di sicurezza, salute e sport. Mentre le aziende locali guardano alla cultura come nuova frontiera di investimento, pesanti richieste di condanna emergono in un processo sulla pax mafiosa gestito dalla pm Ronchi. Parallelamente, l'indizio su un ortopedico indagato per aver fatto pagare due volte un paziente getta luce su pratiche sanitarie discutibili, mentre un incidente sul lavoro ha un imbianchino cadere da tre metri. In questo scenario, oltre ventimila euro sono stati donati alla pediatria del Mire grazie ad Annamaria Riva Impresa del Sassuolo, che nel frattempo ha superato l'Atalanta per 2-1 nella partita di calcio.