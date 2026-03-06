Refitting per Palumbo una nuova sfida hi-tech

Il porto di Napoli è stato teatro di un intervento di refitting sulla nave Rhoud El Fares, realizzato in tempi rapidi grazie alla collaborazione con diversi partner. Il progetto ha coinvolto tecnologie avanzate e ha richiesto un'organizzazione specifica per rispettare i tempi stabiliti. L'operazione ha evidenziato la capacità di eseguire lavori complessi in modo efficiente nel contesto portuale.

Il porto di Napoli si segnala non solo per i ritardi degli uffici ma anche per tempi record di un completo refitting effettuato della nave Rhoud El Fares utilizzando anche partner d'eccellenza dal respiro internazionale. Insomma un grande successo che la squadra dell'imprenditore Antonio Palumbo ha segnato proprio a Napoli, punto di partenza del grande network di cantieri navali del Gruppo Palumbo diffusi nel Mediterraneo. Insomma da Napoli è nato un polo cantieristico in enorme espansione che non si fermerà neanche dopo le più recenti acquisizioni. «Il Gruppo si prepara a espandere il proprio network ancora una volta anche oltre i confini...