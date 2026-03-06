Referendum sulla giustizia scontro Piero De Luca-Iannone | i prossimi appuntamenti

A Salerno e in provincia si intensifica il dibattito politico sul referendum riguardante la riforma della giustizia. Piero De Luca e Iannone hanno avuto uno scontro pubblico in merito alle prossime tappe dell'iniziativa. Sono stati annunciati nuovi appuntamenti e incontri pubblici per discutere le posizioni dei vari esponenti politici coinvolti. La questione rimane al centro dell'attenzione locale.

Si anima il dibattito politico a Salerno e in provincia sul referendum relativo alla riforma della giustizia. E non mancano i botta e risposta a distanza. Va all'attacco il deputato Piero De Luca: "La riforma della giustizia proposta dal Governo è sbagliata e pericolosa per la tenuta stessa della democrazia.Non affronta le criticità del sistema giudiziario italiano: la durata interminabile dei processi, la carenza di personale negli uffici, il ritardo nella digitalizzazione, le condizioni dell'edilizia giudiziaria e il dramma del sovraffollamento carcerario.Si sceglie invece di intervenire con un impianto radicale che rischia di indebolire profondamente la magistratura e di mettere in discussione la sua autonomia e indipendenza".