Referendum sulla giustizia l’ultimo sondaggio | il No passa in vantaggio

Nell'ultimo giorno prima dello stop legale ai sondaggi politici, il fronte del No al referendum sulla riforma della giustizia si trova in vantaggio rispetto al Sì. I sondaggi pubblicati mostrano che la maggior parte delle rilevazioni indica una preferenza più consistente per l'opposizione alla riforma, mentre le indicazioni sul fronte del Sì sono più contenute. La consultazione si avvicina e le rilevazioni si concentrano sull'orientamento degli elettori.

Nell’ultimo giorno utile per pubblicare sondaggi politici prima dello stop imposto dalla legge in vista del voto, il fronte del No al referendum confermativo sulla riforma della giustizia risulta in vantaggio. Secondo l’ultima rilevazione dell’SWG per il TG La7, il 52% degli intervistati voterebbe No, mentre il 48% sceglierebbe il Sì alla riforma promossa dal governo guidato da Giorgia Meloni. Il sondaggio rileva anche le intenzioni di partecipazione alle urne: la propensione al voto si colloca tra il 46% e il 51% degli elettori. Un dato che resta centrale, considerando che il referendum si svolgerà tra pochi giorni e che la mobilitazione dell’elettorato potrebbe incidere in modo decisivo sul risultato finale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

