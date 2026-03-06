Referendum sulla giustizia il Centro Comasco invita al confronto per fare chiarezza

Il Centro Comasco invita alla partecipazione e al confronto sul referendum sulla giustizia, sottolineando la necessità di fare chiarezza sui contenuti della riforma. Il dibattito pubblico si concentra su questioni legate alle proposte di modifica e alle implicazioni per il sistema giudiziario, mentre si evidenziano spesso informazioni imprecise e rappresentazioni distorte. La discussione si concentra sulla possibilità di chiarire i punti principali del referendum.

Il dibattito pubblico sul prossimo referendum sulla giustizia è sempre più segnato da informazioni imprecise e da rappresentazioni distorte dei contenuti della riforma. È la preoccupazione espressa dall'avvocato Maurizio Cantelmo, presidente di Centro Comasco, che denuncia il rischio di una discussione dominata da slogan e semplificazioni. Secondo Cantelmo, nel confronto pubblico stanno prevalendo argomenti «falsi e semplicistici» che finiscono per penalizzare soprattutto chi non dispone degli strumenti per comprendere a fondo la materia o per controbattere in modo critico. «La possiamo chiamare manipolazione», afferma, sottolineando come questo clima renda difficile affrontare nel merito i temi reali legati alla riforma. 🔗 Leggi su Quicomo.it Referendum sulla Giustizia, seminario al Demm: posizioni a confrontoSi susseguono a ritmo incalzante i dibattiti pubblici sulla riforma della giustizia che il Governo guidato da Giorgia Meloni ha posto al centro... Brindisi al voto informato: esperti a confronto sul referendum sulla giustizia il 20 febbraio.Brindisi si prepara al referendum sulla giustizia con un confronto pubblico tra esperti Brindisi ospiterà il 20 febbraio un importante dibattito... Referendum giustizia, Di Pietro: Voto Si e invito Gratteri a confronto Contenuti utili per approfondire Centro Comasco. Temi più discussi: 12 marzo/ Olgiate Comasco/ Giusto dire No con Colombo e Grasso; Anteprima video/ Perché NO/ Referendum sulla giustizia; 10 marzo/ Mariano Comense/ Gherardo Colombo per il NO; Referendum giustizia, gazebo in centro a Saronno della Lega. REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA: IL DOTT. LUCA PALAMARA A TREPUZZI PER UN INCONTRO PUBBLICO SULLE RAGIONI DEL SÌIn vista del referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026, si terrà venerdì 6 marzo alle ore 15.00, presso il Contenitore Culturale COCÙ di Trepuzzi (Via Surbo), un inc ... leccesette.it In centro il gazebo di Forza Italia per spiegare il sì al referendum sulla giustiziaBrescia. Forza Italia informa in una nota che sabato nel centro di Brescia ha organizzato un gazebo informativo dedicato al Referendum sulla Giustizia che ... quibrescia.it Cab annuncia l’acquisizione dello storico Centro di Medicina dello Sport di Eupilio, attivo sul territorio comasco dal 1982. Il Centro di Medicina dello Sport di Eupilio, accreditato e a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, si è affermato negli anni quale pu - facebook.com facebook