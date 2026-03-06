Referendum sulla giustizia il Centro Comasco invita al confronto per fare chiarezza

Il Centro Comasco invita alla partecipazione e al confronto sul referendum sulla giustizia, sottolineando la necessità di fare chiarezza sui contenuti della riforma. Il dibattito pubblico è caratterizzato da molte informazioni imprecise e rappresentazioni distorte, rendendo difficile comprendere i dettagli del referendum. La richiesta è di coinvolgere i cittadini per un approfondimento diretto e trasparente.

Il dibattito pubblico sul prossimo referendum sulla giustizia è sempre più segnato da informazioni imprecise e da rappresentazioni distorte dei contenuti della riforma. È la preoccupazione espressa dall'avvocato Maurizio Cantelmo, presidente di Centro Comasco, che denuncia il rischio di una discussione dominata da slogan e semplificazioni. Secondo Cantelmo, nel confronto pubblico stanno prevalendo argomenti «falsi e semplicistici» che finiscono per penalizzare soprattutto chi non dispone degli strumenti per comprendere a fondo la materia o per controbattere in modo critico. «La possiamo chiamare manipolazione», afferma, sottolineando come questo clima renda difficile affrontare nel merito i temi reali legati alla riforma. 🔗 Leggi su Quicomo.it

