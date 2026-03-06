Referendum sulla giustizia il Centro Comasco invita al confronto per fare chiarezza

Il Centro Comasco invita alla partecipazione e al confronto sul referendum sulla giustizia, sottolineando la necessità di fare chiarezza sui contenuti della riforma. Il dibattito pubblico è caratterizzato da molte informazioni imprecise e rappresentazioni distorte, rendendo difficile comprendere i dettagli del referendum. La richiesta è di coinvolgere i cittadini per un approfondimento diretto e trasparente.

Il dibattito pubblico sul prossimo referendum sulla giustizia è sempre più segnato da informazioni imprecise e da rappresentazioni distorte dei contenuti della riforma. È la preoccupazione espressa dall'avvocato Maurizio Cantelmo, presidente di Centro Comasco, che denuncia il rischio di una discussione dominata da slogan e semplificazioni. Secondo Cantelmo, nel confronto pubblico stanno prevalendo argomenti «falsi e semplicistici» che finiscono per penalizzare soprattutto chi non dispone degli strumenti per comprendere a fondo la materia o per controbattere in modo critico. «La possiamo chiamare manipolazione», afferma, sottolineando come questo clima renda difficile affrontare nel merito i temi reali legati alla riforma. 🔗 Leggi su Quicomo.it Referendum sulla Giustizia, seminario al Demm: posizioni a confrontoSi susseguono a ritmo incalzante i dibattiti pubblici sulla riforma della giustizia che il Governo guidato da Giorgia Meloni ha posto al centro... Referendum giustizia, Di Pietro: Voto Si e invito Gratteri a confronto Altri aggiornamenti su Centro Comasco. Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, il Centro Comasco invita al confronto per fare chiarezza; 12 marzo/ Olgiate Comasco/ Giusto dire No con Colombo e Grasso; Anteprima video/ Perché NO/ Referendum sulla giustizia; 10 marzo/ Mariano Comense/ Gherardo Colombo per il NO. Referendum sulla giustizia, il Centro Comasco invita al confronto per fare chiarezzaIl dibattito pubblico sul prossimo referendum sulla giustizia è sempre più segnato da informazioni imprecise e da rappresentazioni distorte dei contenuti della riforma. È la preoccupazione espressa da ... quicomo.it REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA: IL DOTT. LUCA PALAMARA A TREPUZZI PER UN INCONTRO PUBBLICO SULLE RAGIONI DEL SÌIn vista del referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026, si terrà venerdì 6 marzo alle ore 15.00, presso il Contenitore Culturale COCÙ di Trepuzzi (Via Surbo), un inc ... leccesette.it Cab annuncia l’acquisizione dello storico Centro di Medicina dello Sport di Eupilio, attivo sul territorio comasco dal 1982. Il Centro di Medicina dello Sport di Eupilio, accreditato e a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, si è affermato negli anni quale pu - facebook.com facebook