Referendum sulla giustizia fronte del Sì attivo | il programma degli incontri sul territorio

A due settimane dal referendum sulla riforma della giustizia, i sostenitori del Sì hanno iniziato una serie di incontri pubblici nel territorio riminese. Comitati, partiti e associazioni che supportano questa posizione stanno organizzando appuntamenti di confronto per spiegare le motivazioni della loro scelta. Questi eventi si svolgono in diverse località e sono rivolti ai cittadini interessati a conoscere meglio le proposte in vista del voto del 22 e 23 marzo.

Da Rimini a Bellaria, Morciano e Novafeltria: una serie di iniziative per informare i cittadini in vista del voto del 22 e 23 marzo Mancano due settimane al referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. In vista dell'appuntamento elettorale, i comitati, i partiti e le associazioni che sostengono il sì hanno avviato anche nel territorio riminese una serie di incontri pubblici e momenti di confronto con i cittadini per illustrare i contenuti della riforma. "L'obiettivo - spiegano i promotori -, è offrire occasioni di approfondimento e informazione evitando che il dibattito si riduca a slogan o campagne basate sulla contrapposizione.