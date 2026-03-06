Referendum sulla giustizia: ecco le cose da sapere

Il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo, con quattro video informativi che spiegano i contenuti della consultazione. Questi video forniscono istruzioni su come votare e illustrano le tematiche principali del voto popolare. La consultazione coinvolge gli elettori chiamati a esprimersi su questioni legate al sistema giudiziario e alle modalità di voto.

Il 22 e il 23 marzo si vota per il referendum confermativo della legge di riforma della Costituzione in materia di giustizia. Il Sole 24 Ore ha predisposto quattro video di approfondimento, FocusReferendum, a partire dai contenuti della consultazione, passando per il confronto fra due costituzionalisti sulle principali novità della riforma. Ospiti negli studi romani del Sole 24 Ore Enrico Grosso, presidente onorario del Comitato Giusto dire No e Nicolò Zanon, presidente del Comitato Sì riforma. Al centro del confronto le principali novità della riforma, per chiarire le posizioni dei fautori del Sì e di quelli del No. I video sono trasmessi dal canale tv del Gruppo 24 Ore, il 246 del digitale terrestre e pubblicati sul sito del Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Referendum sulla giustizia: quando e come si vota. Le ragioni del Sì e quelle del NoLa consultazione costituzionale si terrà il 22 e il 23 marzo, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Ecco su quali cambiamenti siamo chiamati a esprimerci e che cosa pensa chi appogg ... oggi.it

Referendum Costituzionale sulla giustizia: il Grande EquivocoIl referendum sulla giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026 per approvare o respingere una riforma costituzionale che modifica l'ordinamento giurisdizionale ... filodiritto.com

