Referendum Servono rispetto e correttezza

6 mar 2026

In un convegno organizzato dalla Camera Penale di Grosseto, si è discusso della riforma del sistema giudiziario e dell’importanza di mantenere rispetto e correttezza nel processo decisionale. Sono intervenuti avvocati e operatori del settore per analizzare i cambiamenti in atto e le implicazioni pratiche. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato alle questioni legali e alla tutela dei diritti.

GROSSETO In merito al convegno organizzato dalla Camera Penale di Grosseto sul tema della riforma della giustizia, dal titolo "Le ragioni del sì e le bugie del no", la sottosezione Anm di Grosseto, l'associazione nazionale magistrati, ritiene opportuno richiamare l'attenzione "sull'esigenza di mantenere il confronto pubblico entro un perimetro di rispetto reciproco e di correttezza istituzionale. Il dibattito sulle riforme della giustizia è per sua natura complesso e coinvolge sensibilità, visioni e valutazioni differenti. In una democrazia matura, tutte le posizioni espresse nel confronto pubblico sono legittime e meritano ascolto. Nessuno può rivendicare il monopolio della verità, né appare utile o opportuno qualificare come 'bugie' le opinioni di chi esprime valutazioni diverse".

