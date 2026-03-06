Referendum pm giudici avvocati e Comitato Civico per il no

Continuano le iniziative di informazione sul territorio piacentino promosse dal Comitato civico “No alla riforma Nordio”. In diversi incontri pubblici, vengono illustrate le tematiche del referendum costituzionale sulla giustizia, coinvolgendo cittadini, avvocati, giudici e rappresentanti del Comitato stesso. L’obiettivo è fornire chiarimenti sui contenuti e le implicazioni della consultazione popolare.

Prosegue sul territorio piacentino la campagna di informazione promossa dal Comitato civico "No alla riforma Nordio", con una serie di incontri pubblici per approfondire i contenuti del referendum costituzionale sulla giustizia e spiegare le ragioni del voto contrario. Magistrati, giuristi, avvocati, studiosi e rappresentanti della società civile saranno protagonisti di appuntamenti tra Piacenza e la provincia, con l'obiettivo di offrire ai cittadini strumenti di conoscenza e confronto sui temi dell'indipendenza della magistratura, della tutela dei diritti e dell'equilibrio tra i poteri dello Stato.

Referendum, la partita di giudici e avvocati sul votoQuesto benedetto referendum sulla magistratura - maledetto, secondo gusti e interessi, sui quali mi soffermerò - si sta rivelando molto più...

Referendum sulla Giustizia, il Comitato SìSepara sostiene l’appello di 33 avvocati del ValdarnoArezzo, 25 febbraio 2026 – Un sostegno convinto e pubblico all’appello sottoscritto da 33 avvocati del Valdarno in vista dell’imminente referendum...

Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO

Referendum, la pm Caruso: Questa riforma è una scatola vuota. E i nostri non sono timori di castaIncontro fra i due schieramenti organizzato dall'associazione giovani avvocati. Il legale Grenci per il Sì: Chiedetevi che giudice volete avere di fronte a ... bologna.repubblica.it

Referendum sulla riforma della giustizia, nasce il Comitato degli avvocati per il NoGenova – È nato a Genova il Comitato degli avvocati per il No al referendum sulla giustizia fissato per il 22 e 23 marzo prossimo. A guidarlo è l’avvocata Alessandra Volpe, portavoce del movimento, ... ilsecoloxix.it