A poco più di due settimane dal referendum, i sondaggi mostrano un sorpasso del No sul Sì, mettendo in crisi le certezze delle destre che speravano in una vittoria. Mentre alcuni esponenti di destra si mostrano sicuri di vincere, le rilevazioni indicano un aumento dei consensi per il No. La situazione si fa più incerta e complessa per le forze che sostengono il Sì.

Ostentano sicumera a destra, si dicono certi di vincere il referendum. Ma a poco più di due settimane dall’appuntamento con la consultazione popolare, continuano ad aumentare i sondaggi che indicano il No in crescita e in sorpasso sul Sì. Il No è avanti al 54,1% con una affluenza bassa al 47,9% (considerando solo chi dice che andrà a votare sicuramente) e in vantaggio anche con una partecipazione maggiore (che include con il 57,3% anche chi dice che probabilmente andrà ai seggi), sebbene con uno scarto ridotto: 51,4%. E’ quanto risulta in un sondaggio Youtrend per SkyTg24 diffuso ieri. Nella precedente rilevazione del 27 febbraio con una affluenza bassa al 46% il No era quotato al 53,1% e il Sì al 46,9% mentre con una più ampia partecipazione (55,4%) il Sì e il No erano al 50%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Referendum, incubo sondaggi per le destre: il No rimonta e sorpassa il Sì

Sondaggi politici, ribaltone referendum: per la prima volta il No sorpassa il SìI sondaggi registrano, per la prima volta, il sorpasso del No al referendum sulla giustizia, in caso di bassa affluenza.

Leggi anche: Referendum giustizia 2026, Sì ancora in testa nei sondaggi: il No rimonta e si avvicina

Referendum giustizia, due sondaggi Ipsos: i NO recuperano 7 punti e se il voto fosse un ...

Contenuti utili per approfondire Referendum incubo sondaggi per le....

Temi più discussi: Referendum giustizia, basi Nato in Italia e guerra all’Iran: l’incubo di Meloni tra sondaggi favorevoli al No e l’ombra inquietante di Trump - Indiscreto; Dall’Iran al referendum, Meloni è rimasta sola: la premier tra paura per le ricadute sull’economia e l’incubo del No alle urne; Referendum giustizia e basi Nato in Italia: la guerra di Trump contro l’Iran fa tremare Meloni - RETROSCENA.

Sondaggi politici Referendum Giustizia 2026/ No avanti con affluenza bassa: Cdx compatto, 22% M5s voterà SìCentrodestra con Meloni in ansia davanti agli ultimi sondaggi politici Ipsos per il Referendum Giustizia 2026: il No recupera, si rischia l'effetto Iran ... ilsussidiario.net

Referendum giustizia sì o no: c’è stato il soprasso definitivo? Ecco cosa dicono gli ultimi sondaggiReferendum Giustizia, scopri le percentuali aggiornate, i possibili scenari e chi potrebbe davvero vincere il 22-23 marzo. tag24.it

«L’Italia è l’unico Paese in cui un’associazione privata controlla il Csm» https://www.lacnews24.it/attualita/referendum-giustizia-laffondo-del-viceministro-sisto-il-no-una-battaglia-dei-magistrati-per-mantenere-i-privilegi-nxv2ovk1 - facebook.com facebook

Welcome to Favelas e le pagine in favore del Sì al referendum: la campagna di Zossolo e i suoi x.com