A poco più di due settimane dal referendum, i sondaggi mostrano un aumento del consenso per il No, che supera il Sì, mettendo in crisi le certezze delle destre. Nonostante le dichiarazioni di sicurezza da parte dei rappresentanti di destra, i dati indicano una tendenza opposta a quella sperata. La campagna elettorale si fa più incerta mentre i numeri continuano a cambiare.

Ostentano sicumera a destra, si dicono certi di vincere il referendum. Ma a poco più di due settimane dall’appuntamento con la consultazione popolare, continuano ad aumentare i sondaggi che indicano il No in crescita e in sorpasso sul Sì. Il No è avanti al 54,1% con una affluenza bassa al 47,9% (considerando solo chi dice che andrà a votare sicuramente) e in vantaggio anche con una partecipazione maggiore (che include con il 57,3% anche chi dice che probabilmente andrà ai seggi), sebbene con uno scarto ridotto: 51,4%. E’ quanto risulta in un sondaggio Youtrend per SkyTg24 diffuso ieri. Nella precedente rilevazione del 27 febbraio con una affluenza bassa al 46% il No era quotato al 53,1% e il Sì al 46,9% mentre con una più ampia partecipazione (55,4%) il Sì e il No erano al 50%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Referendum, incubo sondaggi per le destre: il No rimonta e sorpassa il Sì

Articoli correlati

Sondaggi politici, ribaltone referendum: per la prima volta il No sorpassa il SìI sondaggi registrano, per la prima volta, il sorpasso del No al referendum sulla giustizia, in caso di bassa affluenza.

Referendum giustizia, due sondaggi Ipsos: i NO recuperano 7 punti e se il voto fosse un ...

Una raccolta di contenuti su Referendum incubo sondaggi per le...

Temi più discussi: Referendum giustizia, basi Nato in Italia e guerra all’Iran: l’incubo di Meloni tra sondaggi favorevoli al No e l’ombra inquietante di Trump - Indiscreto; Referendum, incubo sondaggi per le destre: il No rimonta e sorpassa il Sì; Referendum giustizia, il vero incubo per il Sì è l’astensione; Dall’Iran al referendum, Meloni è rimasta sola: la premier tra paura per le ricadute sull’economia e l’incubo del No alle urne.

Referendum, incubo sondaggi per le destre: il No rimonta e sorpassa il SìReferendum, i sondaggi indicano il sorpasso del No. A destra cresce il nervosismo e partono gli attacchi alle toghe ... lanotiziagiornale.it

Referendum Giustizia, gli ultimi sondaggi: come cambia il voto a seconda dell’affluenzaGli ultimi sondaggi sul referendum del 22 e 23 marzo mostrano un equilibrio quasi perfetto tra favorevoli e contrari alla riforma ... quifinanza.it

Intervista a Marcello #Pera sul #referendumgiustizia: “Con il No vincono le toghe giacobine. Votare Sì è libertà” #giustizia #referendum x.com

In queste ore la destra ha trovato un nuovo nemico da mettere alla gogna: Tomaso Montanari. Il motivo Queste parole qui, pronunciate due giorni fa da Montanari sul Referendum. “Volete avere ancora come padri e madri costituenti Teresa Mattei, Piero Cala - facebook.com facebook