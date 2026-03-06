referendum il no consolida il sorpasso secondo il sondaggio swg ha guadagnato 14 punti in tre mesi

Un sondaggio di SWG per il programma Otto e mezzo mostra che il 52 per cento degli italiani si oppone alla riforma della giustizia, mentre il 48 per cento è favorevole. Negli ultimi tre mesi, il voto contrario ha guadagnato 14 punti percentuali, consolidando il sorpasso rispetto ai sostenitori del Sì. La differenza tra le due posizioni si riduce a quattro punti.

Secondo la rilevazione di SWG per il programma Otto e mezzo, gli italiani pronti a bocciare la riforma della giustizia sono il 52 per cento, mentre i Sì sono dati al 48 per cento. Un sorpasso avvenuto nella seconda metà di febbraio e consolidato ora dalla rilevazione condotta tra il 2 e il 5 marzo. In totale, dal sondaggio condotto lo scorso 24 novembre, i No avrebbero guadagnato ben 14 punti, passando dal 38 per cento all'attuale 52. Il contrario dei Sì che a novembre erano dati al 62%. I "propensi ad andare a votare" si attesterebbero tra il 46 e il 51%, mentre la quota di indecisi, in parte assorbita soprattutto dal fronte del No, sarebbe attualmente del 17%.

Ultimo sondaggio Referendum Giustizia, il "No" è davanti al "Sì" di 6 punti: situazione ribaltata in 4 mesiUn nuovo sondaggio realizzato dall’istituto Ixè sul Referendum sulla Giustizia per la riforma del Csm dà in chiaro vantaggio il “no”.

