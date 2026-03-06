Referendum | il fronte del Sì mobilita Foti e Murelli in Emilia

Il fronte del Sì si muove in Emilia con le iniziative di Foti e Murelli, mentre la campagna referendaria si intensifica nelle settimane che precedono il voto del 22 e 23 marzo. I due sostenitori si sono impegnati in incontri pubblici e attività di sensibilizzazione per promuovere le loro posizioni in vista dell’appuntamento elettorale. La tensione tra le parti cresce man mano che si avvicina la data delle consultazioni.

La campagna referendaria sta entrando nella fase più calda, con la data del 22 e 23 marzo che si avvicina a ritmo serrato. In provincia di Piacenza, i comitati per il sì e per il no hanno già calendarizzato una fitta rete di incontri pubblici in diversi comuni della valle dell'Arda e del piacentino. La tensione è palpabile: mancano poco più di due settimane alla consultazione sulla riforma della magistratura, e le forze politiche stanno mobilitando tutte le risorse disponibili per convincere gli elettori. L'atmosfera nei centri culturali e nelle piazze dei piccoli borghi emiliani è carica di aspettative. Da un lato, le forze di centrodestra promuovono incontri con alti funzionari dello Stato, tra cui il ministro Tommaso Foti e la senatrice Elena Murelli.

